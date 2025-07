Festa do Divino de Piracicaba começa neste domingo (06)

A 199ª edição da Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba terá início neste domingo, 6 de julho, com a celebração da missa de derruba e bênção dos barcos. A cerimônia está marcada para as 9h, no Largo dos Pescadores, localizado na Rua do Porto.

A programação se estenderá ao longo da semana, com a realização de atividades religiosas como missas campais, procissões, tríduo solene, encontro das bandeiras e o tradicional levantamento do mastro. No sábado, 12 de julho, às 17h, será celebrada a Missa do Encontro, presidida pelo bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca.

Saiba Mais: