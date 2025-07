Prefeitura realiza limpeza de área no bairro Água Branca

A Prefeitura de Piracicaba realizou, na manhã desta sexta-feira (04), a poda do mato e a limpeza de uma área localizada no bairro Água Branca. A ação ocorreu após a publicação de uma reportagem pelo Jornal de Piracicaba, que relatou a situação enfrentada por moradores da região.

Saiba Mais:

De acordo com um morador, o mato cresceu até cobrir o muro de sua residência. Ele informou que, além da dificuldade de acesso e da má visibilidade da calçada, havia preocupação com o risco de aparecimento de animais, como cobras e escorpiões, que costumam se esconder em áreas com vegetação densa.