Prouni encerra inscrições nesta sexta (4); como participar

Para concorrer a uma vaga, os estudantes devem ter cursado o ensino médio na rede pública ou na rede privada na condição de bolsistas integrais. Quem cursou o ensino médio integralmente na rede privada também pode disputar o benefício, desde que se enquadre nos critérios de renda. Pessoas com deficiência e professores da rede pública também têm acesso à política pública. Os critérios detalhados para a candidatura estão no edital do programa.

É obrigatório ter participado de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 ou 2024, com média mínima de 450 pontos nas cinco provas e sem ter zerado a redação. O processo seletivo é exclusivo para quem já concluiu o ensino médio, e não é permitida a inscrição de "treineiros" do Enem.

Critérios de renda e escolaridade

Além disso, os candidatos precisam atender a critérios de renda familiar e escolaridade, em pelo menos uma das seguintes condições: