Síndrome Respiratória dispara no país; Influenza A domina óbitos

Piracicaba registrou 36 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre 1º de janeiro e 26 de junho deste ano. O número representa um crescimento em relação ao último balanço anterior, que apontava 28 óbitos até o dia 9 de junho. A alta nos casos levou a Prefeitura a decretar situação de emergência em saúde pública no dia 19 de maio, válida por 120 dias.

O cenário local reflete uma tendência observada em todo o Brasil. Dados do boletim InfoGripe, da Fiocruz, mostram que os casos de SRAG seguem elevados em várias regiões do país, mesmo com sinais de estabilização ou queda em alguns estados. O levantamento mais recente analisou a Semana Epidemiológica 26 (de 22 a 28 de junho) e indicou que crianças pequenas e idosos continuam sendo os mais afetados. Entre os casos positivos de SRAG no Brasil nas últimas quatro semanas, os vírus mais identificados foram: Vírus Sincicial Respiratório (47,7%), Influenza A (33,4%), rinovírus (20,6%) e Covid-19 (1,8%). Já entre os óbitos, a Influenza A foi responsável por 74,1%, seguida pelo VSR (14,1%) e pelo rinovírus (10,2%).