Piracicaba recebe 4º Festival de Orquídeas e Suculentas

Com mais de 10 mil plantas à disposição, entre orquídeas, suculentas, cactos e flores de diferentes espécies, o evento se firma como uma excelente oportunidade para o público adquirir exemplares diretamente com produtores, a preços acessíveis.

Piracicaba recebe, neste fim de semana, o 4º Festival de Orquídeas e plantar ornamentais. O evento será realizado no Galpão 9 do Engenho Central, com entrada gratuita.

Também estarão disponíveis plantas frutíferas, acessórios de jardinagem, substratos, adubos e vasos. Além das flores, o festival oferece uma programação completa com oficinas gratuitas de cultivo, que serão realizadas no sábado, dia 5, às 14h e às 16h, voltadas tanto para iniciantes quanto para quem deseja se aprofundar no cuidado com suas plantas. A estrutura do evento ainda inclui uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas e uma feira de artesanato, reunindo produtos variados feitos por artistas da região.

Segundo Bento de Souza, um dos organizadores do evento, o festival cresce a cada edição e se consolida como uma atração esperada pela população. “É gratificante ver como o público de Piracicaba e região tem abraçado o evento. A cada ano, aumentamos a variedade de espécies, aprimoramos a estrutura e reforçamos nosso compromisso com o acesso à cultura e ao lazer gratuito, sempre em contato com a natureza. É um espaço para toda a família e também para quem deseja começar ou expandir sua coleção de plantas”, afirma Bento.