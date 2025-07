Entenda ataque hacker que pode ter desviado R$ 1 bi

Um ataque cibernético direcionado à empresa C&M Software, responsável pela interligação de instituições financeiras ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), impactou operações financeiras nesta terça-feira (1º). A companhia atua como prestadora de serviços para instituições que não possuem conexão direta com o sistema do Banco Central (BC), incluindo operações do Pix.

A empresa confirmou ter sido alvo de um ataque hacker, envolvendo o uso de credenciais de clientes para tentar acessar sistemas e serviços de forma fraudulenta. Estimativas preliminares apontam para prejuízos que podem alcançar até R$ 1 bilhão, segundo informações divulgadas pelo site Brazil Journal. Parte desse valor, cerca de R$ 400 milhões, teria sido desviada durante a ação criminosa.