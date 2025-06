PM vasculha boteco e encontra espingardas em Piracicaba

Na calada da madrugada deste domingo (29), a Polícia Militar descobriu um verdadeiro arsenal escondido dentro de um bar no bairro Monte Líbano, em Piracicaba. O flagrante aconteceu por volta da 1h30, na rua Senador Saraiva, e terminou com o dono do estabelecimento detido por posse irregular de armas de fogo.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais notaram um homem dentro do bar com volume suspeito sob a blusa — que aparentava ser uma arma. Após abordagem e revista, nada foi encontrado com ele. Mas o suspeito acabou revelando ser o proprietário do local e autorizou uma vistoria no interior do comércio.