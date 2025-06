Adolescente de 13 anos mata avó a tiros por ter celular retirado

Um adolescente de 13 anos foi apreendido na noite de sexta-feira (27) após matar a avó a tiros e ferir o avô dentro da casa onde morava com os dois, na área rural de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Segundo a Polícia Civil, o ataque ocorreu após o menor ter o celular confiscado pelos avós.

De acordo com a investigação, o adolescente arrombou um baú onde estava guardado um revólver calibre .357, foi até o quarto e disparou contra o avô, que estava deitado, atingindo-o pelas costas. Em seguida, disparou diversas vezes contra a avó, atingindo-a no peito e no braço. Ela não resistiu aos ferimentos. O idoso sobreviveu e foi encaminhado ao hospital.