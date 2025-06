Participante do grupo Legendários morre durante trilha; veja como

Um homem de 40 anos morreu após passar mal durante uma imersão promovida pelo grupo cristão Legendários, conhecida por submeter seus participantes a desafios físicos intensos em meio à natureza. O caso ocorreu no sábado (28), durante uma atividade com cerca de 150 participantes.

Rodrigo era profissional da área de segurança do trabalho, casado, pai de dois filhos e frequentador de uma igreja metodista. O sepultamento ocorreu no cemitério da Vila Aurora. Nas redes sociais, ele costumava compartilhar conteúdos ligados à fé e à vida familiar.

O que é o movimento Legendários?

Fundado em 2015 pelo pastor guatemalteco Chepe Putzu, o movimento Legendários tem crescido no Brasil nos últimos anos. Voltado exclusivamente para homens, o grupo defende uma jornada de restauração da masculinidade com base em valores cristãos e práticas de superação física e emocional. O lema “AHU” — Amor, Honra e Unidade — guia os princípios defendidos pela organização.

O movimento se apresenta como uma resposta à crise de identidade masculina, propondo resgatar virtudes como liderança, honra e serviço dentro da família e da sociedade. A principal atividade do movimento, chamada TOP (Track Outdoor de Potencial), consiste em uma imersão de 72 horas na natureza com provas físicas e mentais. Os custos para participar variam entre R$ 450 e R$ 81 mil, de acordo com a estrutura oferecida em cada edição.