Piracicabano conquista título no Campeonato Paulista de Atletismo

O atleta piracicabano Mario Luís de Almeida Leme brilhou mais uma vez nas pistas. Aos 60 anos, ele conquistou o título de campeão no lançamento do martelo masculino adulto durante o 101° Campeonato Paulista de Atletismo, realizado entre os dias 27 e 29 de junho, na Arena Olímpica, em São Bernardo do Campo. Com uma impressionante marca de 50,98 metros, Leme garantiu o primeiro lugar na prova e levou o nome de Piracicaba ao lugar mais alto do pódio. O feito teve o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Selam (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras).

Considerado o torneio mais tradicional do atletismo brasileiro, o Campeonato Paulista reuniu competidores de 77 clubes de vários estados e até de outros países, como Peru, Paraguai e Angola. Foram três dias intensos de disputas equilibradas e grandes performances na pista da Arena Caixa, sob organização da Federação Paulista de Atletismo.