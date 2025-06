Palmeiras avança paras as quartas; Fluminense decide futuro hoje

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025 segue a todo vapor nos Estados Unidos, com participação histórica de quatro equipes brasileiras. Desses, dois já deram adeus ao torneio — Flamengo e Botafogo — enquanto Palmeiras já garantiu vaga nas quartas de final. O Fluminense, por sua vez, entra em campo nesta segunda-feira (30), às 16h (horário de Brasília), para tentar manter vivo o sonho da taça diante da poderosa Inter de Milão.

VEJA MAIS:

Palmeiras nas quartas após eliminar o Botafogo

Em duelo verde e preto disputado na Filadélfia, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 na prorrogação e se tornou o primeiro clube brasileiro a avançar às quartas de final do Mundial. O gol decisivo saiu dos pés de Paulinho, que entrou no segundo tempo mesmo ainda se recuperando de uma cirurgia na canela. A vitória foi sofrida, com o Verdão perdendo Gustavo Gómez por expulsão na reta final, mas segurando a pressão alvinegra até o apito final.