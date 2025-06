XV de Piracicaba defende a liderança em Campinas

A maior vitória do Guarani foi pelo Campeonato Paulista de 1955, quando fez 5 a 0 no Nhô Quim. Já a maior goleada do XV de Novembro sobre o tradicional rival também foi no Campeonato Paulista, mas dois anos antes, em 1953, quando o Alvinegro bateu o Bugre por 4 a 1.

Pelo Brasileirão, os dois times se enfrentaram uma única vez, com vitória do Guarani. Na Série B, os rivais jogam em quatro oportunidades, com duas vitórias do time de Campinas, um empate e um triunfo do XV de Piracicaba.

No Paulistão, foram 68 partidas, com 33 vitórias do Guarani, 16 empates e 19 triunfos do XV. Já pela A2, o Bugre venceu uma única vez, com três empates e três vitórias do Nhô Quim. Ainda houve um encontro pela Taça SP, com triunfo quinzista.