Enfermeira desaparece e carro é achado ao lado de mata

Familiares, amigos e voluntários continuam nas buscas, com cartazes, campanhas nas redes sociais e apelos emocionados por qualquer informação. As pistas, no entanto, são escassas. O clima entre os envolvidos é de desespero.

Informações sobre o paradeiro de Pâmela podem ser repassadas ao canal de contato 190 (Polícia Militar) e 181 (Disque Denúncia).