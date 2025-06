Corrida Turística de Piracicaba espera 7 mil atletas em junho

No dia 28 de junho, acontece a 10ª edição da Corridinha Turística, voltada ao público infantil. As provas, que já estão com inscrições encerradas, atendem crianças de 2 a 15 anos, com percursos adaptados por faixa etária: dos 50 metros para os pequenos aos 700 metros para os mais velhos. A largada será às 9h30, também na Rua do Porto.