Por que Daniela provocou a morte da filha, da mãe e se matou?

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que Daniela Antonini, 42, provocou a morte da filha Giovanna, de 1 ano e 11 meses, e de sua mãe e avó da criança, Cristina Antonini, 68, antes de tirar a própria vida.

Segundo o inquérito, divulgado nesta quinta-feira (26), as três morreram asfixiadas por monóxido de carbono. Os corpos foram encontrados no dia 9 de maio, em um apartamento no bairro Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte.

A investigação apontou que Daniela teria planejado o ato em meio a um quadro de sofrimento psíquico, agravado por dificuldades emocionais e financeiras.