Passarela no Algodoal sai por intermédio de Alex Madureira

A obra será executada pela empresa Flex Comércio e Representação Ltda, segundo o despacho de hoje assinado pelo presidente do DER

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) autorizou hoje (26) a construção da passarela para pedestres na SP 304 (Rodovia Luiz de Queiroz), no quilômetro 167 (altura do bairro Algodoal). Trata-se de uma reinvidicação do deputado estadual Alex de Madureira (PL) para Piracicaba.

O despacho de autorização da obra foi assinado pelo presidente do DER, Sérgio Henrique Codelo Nascimento, com valor do investimento de R$ 1.849.999,87.