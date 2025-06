Diabetes: riscos ignorados que afetam milhões no Brasil

5. Diabetes pode causar cegueira e amputações

Verdade. Quando mal controlado, o diabetes pode evoluir para complicações graves e irreversíveis.

6. Só pessoas com excesso de peso têm diabetes

Mito. Apesar de ser mais comum em pessoas com sobrepeso, o diabetes também pode atingir pessoas magras, especialmente no tipo 1.

7. Tomar insulina causa dependência

Mito. A insulina é um recurso terapêutico necessário em muitos casos e não causa dependência química.