Moradores sofrem com demora na Farmácia de Alto Custo

Will Baldine | Jornal de Piracicaba

A reportagem do JP esteve no local nesta semana. Uma moradora, que aguardava atendimento, informou que estava na fila havia duas horas para retirar seu medicamento. A situação tem se repetido desde que a unidade passou a concentrar, em um único ponto, o atendimento de diversos municípios da região.

Moradores de Piracicaba procuraram o Jornal de Piracicaba para relatar dificuldades enfrentadas diariamente na Farmácia de Alto Custo da cidade. Segundo os relatos, o local tem registrado alta demanda, com tempo médio de espera de aproximadamente três horas.

A Farmácia de Alto Custo, embora esteja situada em Piracicaba, não é administrada pelo município. O serviço é vinculado ao Governo do Estado de São Paulo e segue diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde.

Os usuários relataram que, com a mudança na forma de atendimento e a centralização de cidades vizinhas, o fluxo de pessoas aumentou consideravelmente. A espera prolongada tem afetado, principalmente, pessoas com mobilidade reduzida e com doenças crônicas que dependem da medicação fornecida regularmente pelo serviço.