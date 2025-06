Cabeleireiro muda vidas com prótese capilar em Piracicaba

A aparência possui um papel poderoso na autoestima de uma pessoa, e o cabeleireiro Robson Ramos tem visto isso de perto ao transformar a vida de seus clientes com o uso de próteses capilares. Com 26 anos de carreira e há 5 trabalhando com a técnica em Piracicaba, ele oferece uma solução prática, segura e imediata para quem sofre com a calvície.

“A prótese capilar é feita de silicone com fios implantados, 100% humanos. A base, chamada de ‘micropele’, imita o couro cabeludo, o que garante uma naturalidade impressionante”, explica Robson. A aplicação leva cerca de duas horas e não exige cirurgia ou período de recuperação, diferente do implante capilar tradicional. “Você já sai do salão com cabelo novo, do jeito que quiser.”