Barbearia em Piracicaba transforma vidas com prótese capilar

A estética capilar ganha um novo destaque em Piracicaba com o trabalho de Robson Ramos, especialista com mais de 25 anos de experiência e criador de próteses capilares totalmente personalizadas. Amplamente reconhecido no setor, Robson começou sua trajetória em 1999, na barbearia do pai em Rio Claro, e hoje é referência no desenvolvimento e aplicação de soluções inovadoras para quem sofre com a calvície.

Desde 2016, ele se dedica à criação de próteses capilares feitas sob medida, com fios 100% humanos, que respeitam as particularidades de cada cliente — como textura, cor e estilo. O processo é artesanal e garante resultados naturais e acabamento impecável, sem contraindicações.