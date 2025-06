Festival “Japão na Praça” celebra cultura nipônica em Piracicaba

• Show de tambores e leão japonês (Taiko e Shishimai) com o grupo Yuriki no Kizuna Eisa Daiko;

• Apresentações do ilusionista Edson Iwassaki;

• Show do cantor Luis Yabiku;

• Desfile de Cosplay e Desfile de Kimono;

• Demonstrações de artes marciais como Kendô e Karatê;

• Encerramento com show e Bon Odori.



Domingo – 29 de junho (10h às 19h)

O domingo reserva uma programação vibrante para toda a família:

• Apresentações de Taiko com o grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko (Campinas);

• Apresentações de Kung Fu, Mago dos Balões e grupo de dança Mitsuba Yosakoi Soran;

• Karaokê infantil e danças tradicionais com Kimie Buyo e Ikigai;

• Concurso e resultado do Cosplay;

• Encerramento às 18h30, com o último show do Grupo Todos Nós.