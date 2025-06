Terror em motel: mulher é espancada por indivíduo

O que era para ser um momento íntimo de carinho terminou em terror. Uma mulher foi brutalmente agredida pelo companheiro após uma discussão intensa dentro de um quarto de motel na Vila Rosália, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com funcionários do estabelecimento, localizado na rua Antônio Cruanes Filho, o casal entrou no local de forma tranquila, mas pouco tempo depois começaram gritos e barulhos de confusão. A briga escalou rapidamente para agressões físicas contra a mulher, causando pânico na equipe do motel, que imediatamente acionou a Polícia Militar.