Entenda obra que pode evitar falta d´agua a 122 mil piracicabanos

Conforme explicou Helinho Zanatta, a obra é mais uma das ações para redução de perdas, e espera-se restabelecer – em breve – a capacidade produtiva da ETA II para 400 litros por segundo (34,5 milhões de litros/dia), atualmente reduzida para cerca de 260 litros por segundo (22,4 milhões de litros/dia). “Essa reestruturação vai assegurar o abastecimento estável para quase um terço da população piracicabana. Além disso, a obra traz benefícios como maior eficiência operacional, redução dos custos com limpeza manual frequente, melhor qualidade da água tratada e adequação ambiental com vistas à futura Estação de Tratamento de Lodo (ETL)”, enfatizou.

Para evitar crise no abastecimento de água tratada no município, a Prefeitura e o Semae vão investir R$ 9,65 milhões em obra emergencial de reestruturação da Estação de Tratamento de Água (ETA) II – Luiz de Queiroz, localizada na rua Luiz de Queiroz, Centro. A ação tem como foco evitar possíveis desabastecimentos que podem afetar cerca de 122 mil piracicabanos – incluindo 22 escolas, 36 unidades de saúde, além de hospitais e órgãos de segurança pública – em 179 bairros da cidade atendidos pela Estação. O anúncio do início da obra foi realizado pelo prefeito Helinho Zanatta e pelo presidente do Semae, Ronald Pereira, durante visita a ETA II.

Ronald Pereira, presidente do Semae, destacou que a ETA II opera há mais de 50 anos e vem enfrentando há tempos uma grave crise operacional. Em janeiro deste ano, quando Pereira assumiu a autarquia, a unidade “estava em colapso”. “Seus sistemas de decantação e filtragem estão comprometidos, com decantadores saturados por lodo acumulado. Atualmente, a remoção do lodo é feita manualmente e exige a paralisação total da estação para limpeza, um procedimento arriscado e insustentável, que compromete a qualidade e a continuidade do serviço”, explica.

Conforme projeto, entre as principais melhorias, a obra emergencial prevê a instalação de raspadores mecanizados e sistema automatizado para remoção contínua do lodo, eliminando a necessidade de paradas; reforma dos decantadores com novos módulos tubulares e canaletas para melhorar a sedimentação; substituição completa dos materiais filtrantes em cinco unidades, assegurando a qualidade da água tratada.