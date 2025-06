Caso Gabriel: testemunhas foram ameaçadas por policiais presos

A morte de Gabriel Júnior Oliveira Alves da Silva, de 22 anos, ganhou novos e revoltantes desdobramentos em Piracicaba, com a prisão dos dois policiais militares envolvidos na abordagem e o afastamento de outros quatro após denúncias graves de homicídio e coação de testemunhas. O jovem teria sido executado com um tiro na cabeça durante uma abordagem em abril deste ano.

As investigações apontam ainda que, durante o processo, os policiais chegaram a invadir casas e intimidar testemunhas, tentando interferir diretamente nas apurações. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB local, Gustavo Henrique Pires, denunciou que também foi seguido e intimidado, chegando a receber um alerta para abandonar o caso. Me disseram que o ideal seria eu me afastar das investigações”, revelou.

O Ministério Público de São Paulo, em parceria com a Corregedoria da PM, cumpriu dois mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão. Os quatro policiais afastados continuam sob investigação. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que os envolvidos não estavam com câmeras corporais. A Promotoria reforçou que todas as medidas seguem os princípios do Estado de Direito e que a investigação continuará até o total esclarecimento dos fatos. “Nosso compromisso é com a verdade e a Justiça, independentemente de quem esteja do outro lado”, afirmou o promotor Aluísio Antônio Maciel Neto.