Idoso é assassinado em casa por vendedores de mel

Um idoso de 78 anos foi brutalmente assassinado dentro de sua própria casa após oferecer café a um falso vendedor de mel e um comparsa nesta segunda-feira (23), no bairro Boqueirão, em Curitiba.

De acordo com informações, a vítima, conhecida pelos vizinhos como "Seu Pedro", era simpática e costumava receber ambulantes com gentileza, sempre oferecendo um café. Ele foi encontrado sem vida dentro do imóvel por uma mulher responsável por entregar suas refeições diárias.