Homem simula casamento com menina de 9 anos na Disney; entenda

As autoridades francesas prenderam um cidadão britânico de 39 anos no último sábado (21), na Disneyland Paris, após a simulação de uma cerimônia de casamento com uma menina de 9 anos. O caso ocorreu em uma área privada do parque, alugada exclusivamente para o evento.

O suspeito já havia sido condenado por crimes sexuais no Reino Unido e era procurado por descumprimento das obrigações impostas pelo registro britânico de agressores sexuais. De acordo com a agência AFP, ele foi detido sob acusações de fraude, abuso de confiança, lavagem de dinheiro e uso de identidade falsa.