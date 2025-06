Turista brasileira desaparecida na Indonésia é encontrada morta

Juliana caiu em uma área de difícil acesso durante um passeio pelo vulcão localizado na ilha de Lombok, um dos destinos turísticos mais procurados do país. A queda, ocorrida na madrugada de sábado (21), teria sido de aproximadamente 300 metros. Ela foi localizada por turistas que usaram um drone para captar imagens e alertar familiares no Brasil.

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que estava desaparecida desde o fim de semana após uma queda durante trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, foi encontrada morta nesta terça-feira (24). A confirmação veio por meio de um perfil nas redes sociais administrado por familiares, criado para divulgar informações sobre as buscas (@resgatejulianamarins).

Apesar de ter sido avistada ainda com vida logo após o acidente, o socorro não conseguiu chegar até ela a tempo. O terreno montanhoso e as más condições climáticas, como ventos fortes e neblina intensa, forçaram a suspensão temporária das operações de resgate no domingo (22). As equipes permaneceram acampadas no local aguardando a melhora do tempo para retomar os esforços.

O caso mobilizou uma grande rede de solidariedade nas redes sociais e gerou críticas à condução do resgate. Familiares alegaram falta de suporte do governo brasileiro e questionaram informações divulgadas por autoridades locais, como a existência de vídeos que mostrariam o resgate da jovem