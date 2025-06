Brasileira na Indonésia espera resgate há mais de 12h; VÍDEO

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, natural de Niterói (RJ), sofreu uma queda durante uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, Indonésia, e aguarda resgate há mais de 12 horas em um local de difícil acesso. Sozinha e debilitada, ela foi localizada por turistas que passavam pela região e conseguiram alertar familiares pelas redes sociais.

A queda aconteceu na noite de sexta-feira (20), pelo horário de Brasília, e deixou Juliana cerca de 300 metros abaixo da trilha. De acordo com a irmã, Mariana Marins, o resgate a pé pode demorar mais cinco a sete horas para chegar. “Talvez minha irmã não sobreviva”, desabafou. Tentativas de resgate aéreo não foram viáveis até o momento.