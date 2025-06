Gatos do cemitério seguem com corte na ração, segundo protetora

A coordenadora da organização Gatos do Cemitério, Elcian Granado, afirmou em contato com o Jornal de Piracicaba, nesta terça-feira (24), que a Prefeitura de Piracicaba ainda mantém a quantidade reduzida de ração destinada aos animais.

Os gatos do Cemitério da Saudades seguem sem alimentação que supra as necessidades diárias de todos os felinos que moram no local.

De acordo com a protetora, os voluntários responsáveis pelo cuidado dos felinos recebem, em média, apenas 15 quilos de ração por dia da administração municipal, o que representa a metade do necessário. "Eles nos fornecem 30 kg dia sim e outro não. No restante do mês, somos nós que corremos atrás, somos nós que compramos a comida para eles", desabafou.

Elcian ainda revelou que tentou agendar uma reunião com o prefeito Helinho Zanatta, mas o encontro foi cancelado. "Tentamos uma reunião, chegamos lá e não nos receberam, não teve conversa", afirmou. Ela complementou que desconhece o motivo da redução no alimento dos felinos: "Desde que Helinho assumiu, a Prefeitura cortou, não consegui pegar a resposta para saber o motivo", completou.

A organização estima que mais de 900 gatos estejam abandonados no Cemitério da Saudade em Piracicaba. Além de fornecer ração, o grupo mantém um abrigo para tratar animais doentes e fêmeas prenhas. Atualmente, Elcian recebe doações via Pix e de rações. Para mais informações, basta acessar o Instagram: @gatosdocemiteriodasaudade.

Posição da Prefeitura