Frente fria deve causar geada em Piracicaba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a chegada de uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas em todo o Estado ao longo da semana. A onda de frio ocorre após a passagem de uma frente fria, que trouxe chuva e já provocou queda nas temperaturas nesta segunda-feira (23). O alerta é válido para todas as regiões do Estado, incluindo Piracicaba.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a terça-feira (24) amanhecerá com mínima de 4ºC em Piracicaba e máxima prevista de 24ºC. A previsão é de que o dia mais frio da semana seja nesta quarta-feira (25), quando os termômetros podem registrar mínima de 3ºC, com risco de formação de geada em alguns pontos da cidade. As temperaturas começam a subir a partir de quinta-feira (26), quando a mínima será de 10ºC e a máxima de 29ºC. Na sexta-feira (27), a previsão é de mínima de 16ºC e máxima de 27ºC.

Saiba Mais: