Relíquias de São Vicente de Paulo visitam a Diocese de Piracicaba

A Diocese de Piracicaba recebe, entre os dias 23 e 30 de junho, três relíquias de São Vicente de Paulo, patrono dos Vicentinos e padroeiro de todas as obras de caridade. A visita faz parte das peregrinações realizadas no Brasil em comemoração aos 400 anos da fundação da Congregação da Missão de São Vicente de Paulo.

Durante o período, estarão na Diocese um osso da costela de São Vicente (relíquia de primeiro grau), um fragmento da túnica litúrgica utilizada por ele (relíquia de segundo grau) e uma carta a Santa Luísa de Marillac, além de uma réplica em tamanho real do corpo do santo. Esses itens irão percorrer os locais designados como “igrejas jubilares” da Diocese, em razão do Jubileu da Esperança, celebrado em 2025 pela Igreja Católica em todo o mundo.

Estão programadas celebrações eucarísticas em todas as igrejas pelas quais as relíquias passarão. O roteiro tem início com a chegada dos objetos em Capivari, no dia 22 de junho, por volta das 19h. No dia seguinte, às 19h30, será celebrada missa na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Capivari, antes do traslado para Piracicaba.