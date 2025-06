Troca do cartão do transporte público de Piracicaba acaba dia 30

A troca dos cartões antigos do transporte público para o novo sistema, o Pira Mobilidade, deve ser feita até a próxima segunda-feira, 30/06. A substituição dos cartões está sendo realizada gradualmente nas lojas Pira Mobilidade, localizadas no Terminal Central de Integração (TCI) e no Terminal de Integração do Vila Sônia, com prazos específicos para cada modalidade.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, reforça que a troca é obrigatória para todos os tipos de cartão: Cartão Social (Popular), Cartão Escolar, Cartão Vale-Transporte, Cartão de Idoso e demais gratuidades.

