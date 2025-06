Venda de canetas emagrecedoras agora exige receita; Entenda

A decisão, publicada no Diário Oficial da União em abril, tem como principal objetivo conter o uso indiscriminado desses fármacos, cuja procura disparou nos últimos anos, principalmente entre pessoas que buscam uma perda rápida de peso, mesmo sem recomendação médica.

A partir desta segunda-feira (23), farmácias e drogarias de todo o país devem seguir uma nova regra da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que obriga a retenção da receita médica na hora da compra de medicamentos injetáveis para emagrecimento, como Ozempic, Saxenda e Wegovy. A medida vale também para o uso desses produtos no tratamento da diabetes tipo 2.

Com a nova norma, os medicamentos passam a ser classificados como de controle especial, o que significa que deverão ser comercializados com tarja preta ou vermelha, a exemplo de antibióticos e psicotrópicos. Além disso, a prescrição médica terá de ser retida na farmácia, impedindo o uso repetido da mesma receita.

A mudança atende a um alerta crescente sobre os riscos do consumo irracional desses remédios, que podem causar efeitos adversos graves se utilizados sem acompanhamento profissional. A Anvisa reforça que a medida visa proteger a saúde pública diante do aumento do uso inadequado desses medicamentos.

Cresce o uso fora das indicações

Nos últimos anos, remédios como Ozempic, originalmente indicado para diabetes, ganharam popularidade por seu efeito de supressão do apetite. O fenômeno, impulsionado por influenciadores digitais e promessas de emagrecimento rápido, gerou preocupação entre especialistas em saúde.