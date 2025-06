Calderano brilha; Brasil cresce na VNL e no Mundial de Clubes

Outro nome importante foi Júlia Bergmann, que também teve boa atuação e destacou a evolução do grupo. A equipe encerrou a semana com quatro vitórias. O próximo compromisso será contra a Bulgária, no Japão, em 10 de julho.

Invencibilidade brasileira no Mundial de Clubes

Os clubes brasileiros seguem invictos na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Em uma semana intensa de jogos, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense mostraram força contra adversários tradicionais da Europa, Ásia, África e América do Norte. No dia 15, o Palmeiras empatou sem gols com o Porto, enquanto o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2 a 1. No dia seguinte, o Flamengo bateu o ES Tunis por 2 a 0, e na terça-feira (17), o Fluminense segurou o empate por 0 a 0 contra o Borussia Dortmund.