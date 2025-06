Café em queda: veja por que o consumidor ainda paga caro

O preço do café no mercado internacional começou a cair, mas o consumidor brasileiro ainda não sente esse alívio no bolso. Mesmo com a colheita em ritmo acelerado nas principais regiões produtoras do Brasil e sinais de estabilidade no cenário global, o custo da bebida mais consumida do país continua elevado nas prateleiras.

VEJA MAIS:

De acordo com o IBGE, o café moído acumulou alta superior a 80% nos últimos 12 meses. Em maio, os preços voltaram a subir nos supermercados, mesmo com os contratos futuros já em queda. O descompasso entre a matéria-prima e o valor final ao consumidor se deve a estoques antigos, comprados ainda sob impacto da disparada de preços registrada no início do ano.

Cotações recuam com colheita no Brasil e safra promissora no Vietnã