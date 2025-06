Estado grave: moto bate em barreira e fere mulher em Piracicaba

Uma mulher de 30 anos ficou gravemente ferida na noite deste domingo (22), após a moto em que estava, com o marido colidir contra barreiras plásticas de uma obra na rodovia Geraldo de Barros (SP-304), nas proximidades do Posto Bigaton, no Distrito de Santa Teresinha em Piracicaba.

De acordo com informações preliminares, um veículo que passou anteriormente pelo local pode ter se chocado e deslocado as barreiras para a pista de rolamento, o que teria causado o acidente envolvendo o casal.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada em estado grave ao Hospital Unimed, onde permanece internada. O condutor da moto, marido da vítima, sofreu apenas escoriações leves.