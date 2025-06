Trabalhador morre após ser atingido por peça metálica

O acidente aconteceu durante o desmonte de um trocador de calor, atividade que envolvia caldeiraria e movimentação de estruturas metálicas pesadas. Em determinado momento, uma peça se soltou e atingiu violentamente seu rosto e tórax. Mesmo ferido, Carlos conseguiu descer do andaime por meios próprios, mas apresentava sangramentos e suspeita de lesões internas graves.

Ele recebeu os primeiros socorros ainda nas dependências da unidade industrial e foi encaminhado com urgência para um hospital em Paulínia. Diante da gravidade do caso, foi transferido para o Hospital Vera Cruz, em Campinas, onde não resistiu aos ferimentos.

A Petrobras emitiu nota lamentando profundamente a morte do trabalhador e informou que os familiares estão sendo acompanhados pela empresa contratante. A estatal comunicou que notificou os órgãos competentes e que uma comissão será instaurada para investigar as causas do acidente.