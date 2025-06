Incêndio em balão: maçarico preso ao cesto pode ser a causa

As investigações sobre a tragédia com o balão em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, avançam com uma hipótese central: um maçarico preso ao cesto pode ter sido o estopim do incêndio que matou oito pessoas na manhã deste sábado (21).

O equipamento, usado como reserva para reacender a chama principal, estava dentro do cesto da aeronave e pode ter acionado uma chama acidentalmente. De acordo com a polícia, o próprio piloto relatou que o maçarico estava ali como medida de segurança. No entanto, ele não soube afirmar se o equipamento estava aceso, com vazamento ou se teve uma ignição espontânea. “Foi desse maçarico, preso dentro do cesto, que o fogo teria começado”, afirmou o delegado.