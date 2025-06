Pai agride filho e esposa com facão e escada em Piracicaba

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste sábado (21) por violência doméstica e ameaça no bairro Alemães, em Piracicaba. A prisão foi realizada por policiais militares da 4ª Companhia do 10º Batalhão da Polícia Militar do Interior.

A equipe foi acionada por volta das 16h20 para atender a uma denúncia de agressão na rua Saldanha Marinho. No local, a vítima relatou ter sido agredida com tapas e enforcamento pelo companheiro. O filho do casal também afirmou ter sido atingido com golpes de escada. Ainda segundo os relatos, o homem teria ameaçado ambos de morte com um facão e uma faca.