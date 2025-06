Botafogo vence PSG em jogo histórico; Veja os detalhes da partida

Desde o título corintiano, clubes europeus haviam enfrentado equipes não-europeias em 35 jogos de Mundial, vencendo 28 vezes. A vitória do Botafogo marca apenas a segunda derrota da Europa nesse período — a outra, curiosamente, também aconteceu nesta quinta-feira, com o Inter Miami superando o Porto por 2 a 1.

O Botafogo protagonizou um feito histórico nesta quinta-feira (19) ao derrotar o Paris Saint-Germain por 1 a 0 no estádio Rose Bowl, pela segunda rodada da fase de grupos do Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Com o triunfo, o clube carioca se tornou o primeiro sul-americano a vencer uma equipe europeia na competição desde o título do Corinthians em 2012 — quando o Timão bateu o Chelsea na final.

O único gol da partida veio ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos. Igor Jesus recebeu passe de Savarino, driblou o zagueiro Pacho com categoria e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro adversário. A atuação segura do time alvinegro, principalmente no setor defensivo, foi essencial para segurar a pressão dos franceses, que dominaram a posse de bola, mas pouco ameaçaram de fato o goleiro John.

O técnico Renato Paiva montou uma estratégia eficaz para conter o ímpeto ofensivo do PSG, que teve dificuldades em furar o bloqueio defensivo mesmo após a entrada de titulares que haviam começado no banco. O destaque francês Kvaratskhelia até tentou desequilibrar, mas foi bem marcado ao longo do duelo. John fez boas defesas e foi fundamental para garantir o placar magro, mas gigante em significado.

Com a vitória, o Botafogo depende apenas de um empate na próxima rodada para avançar às fases eliminatórias. O desafio será contra o Atlético de Madrid, na segunda-feira (23), novamente no Rose Bowl, às 16h (horário de Brasília).