Piracicaba recebe prêmio da Federação Paulista de Atletismo

Piracicaba conquistou o segundo lugar na categoria de maior número de corridas de rua da “região B” no Prêmio Excelência FPA 2025, entregue na noite de terça-feira (17) em São Paulo. A cerimônia foi realizada no Teatro Gazeta, da Fundação Cásper Líbero, e reconheceu as cidades que mais se destacaram na realização de eventos da modalidade no último ano. A “região B” abrange 32 municípios, entre eles Campinas, Limeira e Jundiaí. De acordo com a Federação Paulista de Atletismo (FPA), o número total de provas realizadas no Estado cresceu 42% em 2024 em comparação com 2023, saltando de 515 para 734 corridas.

Representando o município, o secretário de Esportes, Roger Carneiro, destacou o impacto positivo das corridas de rua para Piracicaba. “Além de já fazerem parte da tradição esportiva da cidade, as provas movimentam a economia e o setor de serviços. É um orgulho receber esse reconhecimento da entidade máxima do atletismo paulista”, afirmou. A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras é responsável por coordenar o calendário esportivo do município, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, que viabiliza a realização das provas nas ruas da cidade. Segundo Roger, estão programadas até o fim do ano outras 32 corridas e caminhadas, reunindo atletas de Piracicaba e região. O secretário-executivo Claudinei Arruda também participou da premiação.

Sobre o prêmio