Juice Jacking: risco ao carregar o celular; como não perder dados

Em um mundo cada vez mais conectado, a busca por uma tomada ou entrada USB se tornou rotina para muitos. Aeroportos, shoppings, rodoviárias e até carros de aplicativo oferecem a conveniência de carregar seu dispositivo. No entanto, o que parece uma solução rápida para a bateria fraca, pode ser uma porta de entrada para cibercriminosos, um novo tipo de crime chamado como Juice Jacking vem ocorrêndo com frequência.

Locais com grande fluxo de pessoas são os alvos preferidos, pois a vigilância é menor e a pressa do usuário o torna mais vulnerável. Também há relatos de casos em serviço de transporte via aplicativo, onde o passageiro carrega o celular dentro do carro e perde seus dados.

Como se proteger do Juice Jacking e manter seus dados seguros

Para evitar ser vítima dessa prática, algumas precauções simples podem fazer toda a diferença. Mantenha-se vigilante e siga estas dicas: