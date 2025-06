Como diminuir o uso de celular entre crianças: veja 2 estratégias

Se o seu filho já possui um smartphone, é ainda mais importante estabelecer limites claros e acompanhar de perto o uso. “O celular não é brinquedo. Ele pode ser uma ferramenta educativa, mas também representa riscos se for usado de forma indiscriminada”, reforça Mayara. O Google Family Link é uma ferramenta gratuita que permite aos responsáveis controlar quais aplicativos a criança pode baixar, estabelecer horários de uso e monitorar a atividade do dispositivo.

A base para uma relação saudável com a tecnologia está no diálogo. Converse com seu filho, defina regras juntos e, periodicamente, revise os combinados para adaptá-los às novas fases da criança. Equilíbrio e acompanhamento são as melhores formas de garantir segurança no ambiente digital.