EUA lidera com 'folga' ranking de milionários; veja o Brasil

O estudo, que analisou 56 países representando mais de 92% da riqueza mundial, revela que, ao final de 2024, os Estados Unidos totalizavam aproximadamente 23,8 milhões de milionários, consolidando-se como o país com o maior contingente global, superando com folga a soma dos números da Europa Ocidental e da Grande China.

No cenário latino-americano, o Brasil se destaca na liderança do ranking, com cerca de 433 mil milionários (em dólar) no total. O México ocupa a segunda posição, com 399 mil. Globalmente, o Brasil figura em 19º lugar entre todos os países analisados.

Em todo o mundo, 684 mil pessoas entraram para o grupo de milionários em 2024, representando um crescimento de 1,2% em relação ao ano anterior. Além disso, a riqueza global voltou a subir, dando continuidade à recuperação iniciada em 2023, após uma queda em 2022. O aumento foi de 4,6% em 2024, ligeiramente acima do crescimento registrado no ano anterior (4,2%).

Esse avanço, no entanto, foi desigual entre as regiões analisadas. As Américas, especialmente a América do Norte, foram responsáveis pela maior parte do crescimento, com uma expansão superior a 11%, impulsionada pela estabilidade do dólar e pelo bom desempenho dos mercados financeiros.