Palhaço Jerônimo e sua banda inusitada chegam a Piracicaba

O Teatro Municipal Erotides de Campos, o Teatro do Engenho, recebe neste domingo, 22/06, às 16h, o espetáculo A Banda do Jerônimo: Uma Inusitada Banda de um Homem Só. A apresentação é gratuita e voltada a públicos de todas as idades, com classificação indicativa a partir de 5 anos. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início do espetáculo na bilheteria do teatro.

Com 50 minutos de duração e recomendado a partir de 5 anos, A Banda do Jerônimo demonstra que a arte pode surgir dos lugares mais inesperados. O personagem-título, interpretado por Thiago Sales, não se contenta em “apenas” tocar violão, sanfona ou saxofone: ele vai além e transforma objetos cotidianos em novos instrumentos musicais.

