'Foi rápido, só deu pra correr', disse menina mordida por pitbull

"Corri para a primeira casa que vi com o portão aberto, mas o cachorro veio atrás e me mordeu. Senti medo e muita dor", contou a garota à polícia. A mordida deixou ferimentos leves, mas ficou o trauma: “Ela está medicada, mas chora muito, contou a mãe aos policiais.

Uma adolescente de 15 anos viveu momentos de puro desespero ao ser surpreendida por um cão descontrolado. Ela teve que e subir no teto de um carro juntamente com outras crianças tentaram se proteger, em Jaboticabal, no último domingo (15). A jovem chegou a ser mordida, recebeu atendimento médico e passa bem, mas ainda tenta digerir o susto.

De acordo com familiares, o portão de uma casa estava entreaberto, e no momento da fuga, a menina só pensava em escapar, subindo no teto do carro com as outras crianças. Mas o cão não desistiu e a atacou quando tentou fugir para a casa.

A adolescente recebeu atendimento médico e foi liberada em seguida. O tutor do animal apareceu depois e teria prestado auxílio. A Secretaria de Segurança Pública foi acionada, mas até o momento não confirmou se haverá investigação do caso.

Enquanto isso, a cena segue viva na cabeça da jovem: o medo, a correria e a certeza de que poderia ter sido muito pior.