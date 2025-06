Mulher encontrada morta em quarto é identificada

A mulher encontrada morta em um quarto trancado no Jardim Planalto, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, foi identificada como Kelly Souza Valim, de 37 anos. A vítima é natural de Goiânia (GO).

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, Kelly não respondia às tentativas de contato da proprietária do imóvel, o que levou à abertura forçada da porta com auxílio de um chaveiro. A cena que se seguiu chocou a todos: o corpo da mulher foi encontrado sem vida e seminu, caído no chão do quarto.

Apesar da aparência preservada do local — com celular, notebook, carteira e dinheiro intactos — e a ausência de sinais aparentes de violência, drogas ou medicamentos, o clima é de mistério. A perícia técnica esteve no local e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames devem determinar a causa exata da morte.

A Polícia Civil já iniciou a investigação e agora tenta refazer os últimos passos da vítima, entender se havia algum relacionamento recente, e apurar com quem ela teve contato nas horas anteriores. A origem dela em Goiânia também será apurada, assim como a razão de sua presença em Limeira.