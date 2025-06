Escândalo na Abin: Bolsonaro e filho no centro da crise, diz PF

A Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, exerceram papel central na coordenação de uma estrutura paralela de inteligência dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O grupo, segundo a corporação, teria atuado na espionagem de adversários políticos e na disseminação de ataques ao sistema eleitoral.

As informações constam no relatório final da investigação conhecida como “Abin paralela”, entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a Polícia Federal, Bolsonaro e o filho definiram as diretrizes do funcionamento do grupo, bem como os alvos das operações realizadas.