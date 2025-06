Congresso aumenta conta de luz em 3,5%; custo será de R$ 197 bi

O governo federal defendeu que a exclusão desses trechos buscava alinhar o Brasil às estratégias internacionais de transição energética, com foco em fontes renováveis e na redução de desigualdades regionais.

Com a derrubada parcial dos vetos, parte do texto original da lei é restabelecida, com efeitos financeiros estimados para as próximas décadas. A análise de outros dispositivos vetados permanece pendente no Congresso.