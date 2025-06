Mulher é encontrada morta em quarto de albergue

Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta dentro de um dos cômodos de uma residência conhecida por alugar quartos para garotas de programa. A equipe operacional da Guarda Civil Municipal (GCM), composta pelos agentes Fontanin, Camilla e Larissa, foi acionada após a proprietária do imóvel estranhar a ausência de resposta de uma das inquilinas. A mulher havia tentado contato diversas vezes, sem sucesso.

O silêncio de um quarto trancado chamou a atenção e revelou uma cena chocante na tarde desta quarta-feira (18), no Jardim Planalto em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Diante da preocupação, a dona do imóvel chamou um chaveiro para abrir a porta. Ao entrar no quarto, os agentes se depararam com o corpo da mulher, já em estado cadavérico, caído ao chão e seminu.

A área foi imediatamente isolada e o local preservado até a chegada da perícia técnica. Segundo a GCM Camilla, não foram encontrados sinais de drogas, medicamentos ou qualquer elemento que apontasse para suicídio. Os pertences da vítima — entre eles celular, notebook, carteira e dinheiro — estavam no quarto, aparentemente intactos.

Não havia marcas visíveis de violência no corpo. A funerária municipal foi acionada para a remoção do cadáver, que seguiu ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira, onde será submetido a exames que devem esclarecer a causa da morte.